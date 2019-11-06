Snowflower, KaKAO ve GBM, Papara SuperMassive'de!

VFŞL takımlarından Papara SuperMassive, 2020 Yaz Ligi'nin devamında mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Ekip Koreli eski oyuncusu Snowflower ve daha önce Dark Passage forması giymiş olan KaKAO'yu resmen renklerine bağladı. Aynı zamanda eski orta koridoru GBM de takımın koç ekibinde yer alacak. Böylelikle SuperMassive'in güncel kadrosu Armut, KaKAO, Bolulu, Zeitnot ve Snowflower şeklinde oldu.



Ekip bugün yaptığı paylaşım ile eski destek oyuncusu Snowflower, yine önceden ligimizde Dark Passage'da forma giymiş olan ormancı KaKAO ile resmen anlaştığını duyurdu. Papara Supermassive 2 oyuncunun yanı sıra eski orta koridor oyuncusu GBM'in de koç ekibine dahil edildiğini paylaştı.



Uluslararası uçuş yasaklarının kalkmasıyla 3 isminde takıma katılması bekleniyor. LCK'de iyi performanslar sergiledikten sonra GBM ile birlikte SuperMassive'e transfer olan Snowflower, VFŞL'de sergilediği performansla taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Sevilen destek, Zeitnot ile birlikte harika bir uyum yakalamış ve dominant performanslar sergilemişti.



Daha öncesin SuperMassive ile pek çok başarıya imza atan GBM, ekibe bu sefer Pades'in yanına koç olarak katıldı. Koç olarak daha önce Kore Ligi takmlarından Griffin'de çalışan isim geçtiğimiz Mayıs ayında takımdan ayrılmıştı.



KaKAO'nun VFŞL kariyeri Snowflower kadar başarılı değildi. Koreli ormancı Dark Passage ile başarısız bir mevsim geçirdi ve ülkesine dönerek CK'de mücadele etti.



Ekip şu anda Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde 1 galibiyet 3 mağlubiyet ile 8. sırada.



Kaynak: 5Mid



