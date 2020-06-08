Sneijder'in sürpriz adresi

Wesley Sneijder, futbola geri dönüşünü Brezilya'da yapabilir. Brezilya kulübü Vasco da Gama, Hollandalı ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Sneijder'in sürpriz adresi
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08 Haziran 2020 16:20
Brezilya Kulübü Vasco da Gama'da yeni başkan adayı Luiz Roberto Leven Siano, yeni dönemde saha içi ve saha dışında pek çok önemli ismi Brezilya takımına katmak istiyor.

Bu doğrultuda kariyerine Al-Hilal'de devam eden Sebastian Giovinco ve kariyerine Brescia'da devam eden Mario Balotelli, takıma getirilmesi düşünülen isimler arasında yer aldı.

SNEIJDER PLANI

Yeni Başkan adayının getirmek istediği bir siğer isim ise Wesley Sneijder oldu. Takıma katılması düşünülen 35 yaşındaki efsane futbolcu, geçtiğimiz yaz döneminde futbol kariyerine son verdi. Yeni Başkan adayının, Sneijder'in geri dönmesini sağlamak için ekstra çaba göstermesi gerekecek.

Sneijder, ülkemizde Galatasaray'da 124 Süper Lig maçına çıktı. Hollandalı maestro bu maçlarda takımına 35 gol ve 32 asistlik katkı sağladı.

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