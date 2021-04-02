Sneijder ve Yolanthe'nin barışması yeniden gündemde

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in 2019'da ayrıldığı sansasyonel aşkı Yolanthe Cabau ile yeniden bir araya gelmeye çalıştığı belirtildi.



Hollanda basını, ikilinin yakın zamanda çocuklarıyla birlikte samimi bir yemek yediğini yazarak barışmanın gündemde olabileceğini sayfalarına taşıdı. Ayrılmalarına rağmen ikilinin hala resmen boşanmadığını iddia eden gazeteler yeniden bir araya gelmenin ise mümkün olabileceğinin altını çizdi.



Yaşamını ABD Los Angeles'de sürdüren Yolanthe Cabau'nun Wesley Sneijder ile samimi yemek yedikten sonra oğlu ile birlikte ABD'ye döndüğü bilgisini de magazin sayfalarına taşındı.



Ayrılmalarına rağmen yakın arkadaş olmayı sürdürdüklerini daha önce açıklayan çift, Sneijder'in düzensiz yaşamı ve aldatma itirafıyla 2019'da ayrılmıştı.



