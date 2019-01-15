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"Sneijder transferi için FaceTime'dan görüştük"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Wesley Sneijder transferiyle ilgili konuştu.

Kaynak: Sporx.com
'Sneijder transferi için FaceTime'dan görüştük'
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15 Ocak 2019 18:12
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, TRT Spor'a verdiği röportajda Wesley Sneijder görüşmelerini doğruladı.

Vural yaptığı açıklamada, "Bülent Uygun aracılığıyla FaceTime'dan Sneijder ile görüştük ancak transferi mümkün olmadı. Maddi nedenler değil, prosedür nedeniyle olmadı. Gelecek sezon için olabilir dedi, hayır demedi" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'a Beşiktaş'a sahip çıkılması gerektiğini belirten Vural, "Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz'a tepki göstermesin. Burak'ın orada olması Beşiktaş'ın menfaatinedir. Burak çok net bir Beşiktaşlı" dedi.



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