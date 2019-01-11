Sneijder reddetti, Arjantinli yıldız geliyor!

Sezon başında 20'nin üzerinde takviye yapan Adana Demirspor, Ocak ayında da transfer şampiyonu olmaya hazırlanıyor.Yılmaz Vural yönetimindeki Güney ekibi büyük oynuyor. Daha önce Wesley Sneijder için temaslarda bulunan Adana Demir'de, Yılmaz hoca bizzat telefonla Hollandalı yıldızı aramış ve "Adana Demirspor'a gel, kral ol" demişti.35 yaşındaki Sneijder bir türlü geri dönüş yapmazken, yıllık 2 milyon Euro'luk teklifi yetersiz gördüğü öğrenildi. Adana Demirspor ise hemen B planını devreye soktu ve çok önemli bir 10 numara ile anlaştı.Lacivert-Mavililer, daha önce Kayserispor forması giyen Pablo Mouche ile el sıkıştı. 31 yaşındaki Arjantinli maestro, 2014'te 3 milyon Euro karşılığında Palmeiras'a transfer olmuştu. Mouche kariyeri boyunca Arjantin Milli Takımı'nın formasını da 5 kez terletti.