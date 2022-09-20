Sneijder, Fortuna Sittard ile görüşüyor

Wesley Sneijder'in, Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da görev almak için görüşmeler yaptığı ifade edildi.



Hollanda basınında yer alan haberde, Fortuna Sittard'ın, cumartesi günü Excelsior ile oynadığı maçı tribünden takip eden Sneijder'in, sadece maçı izlemek için stadyumda olmadığı kaydedildi.



Sneijder, konuya ilişkin açıklama yaparken, "Sittard'da uzun vadeli bir proje var. Bu projede birden fazla takım yer alacak. Bence çok ilginç bir proje" dedi.



Görevi için birkaç farklı seçeneği olduğunu söyleyen Hollandalı eski futbolcu, "Bu projede benim de rol oynama şansım var. Çok güzel bir konuşma yaptım. Ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Organizasyon içinde birkaç seçeneğim var" ifadelerini kullandı.



Hollanda Ligi'nde geride kalan 7 haftada 4 puanla 16. sırada yer alan Fortuna Sittard'da; Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Doğan Erdoğan gibi isimler forma giyiyor.





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