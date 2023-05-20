Sneijder'den Türk futbolcuyu övgü: 'Bana çok benziyor'

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Inter takımı ile İngiliz temsilcisi Manchester City karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder dev finalle ilgili La Gazzetta dello Sport'a konuşurken, Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu hakkında da övgü dolu sözler sarf etti.
"BANA EN ÇOK BENZEYEN OYUNCU HAKAN ÇALHANOĞLU"
Inter'in orta saha oyuncularından bahseden Sneijder, "Mkhitaryan tüm rolleri oynayabilir. Barella'nın inanılmaz bir enerjisi var. Brozovic çok dengeli. Bana en çok benzeyen oyuncu ise Hakan Çalhanoğlu. Finalde kendi ülkesinde oynayacak bu onu daha çok motive edecek" ifadelerini kullandı.
"BANA 2010'U HATIRLATTI"
Bir dönem Inter'de de forma giyen Sneijder, 2009-2010 sezonunda İtalyan takımıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Inter'in yarı finalde Milan'ı elediği maçı tribünden izleyen Hollandalı eski futbolcu "Bazı geceler San Siro benzersiz oluyor ama salı akşamı oynanan maç bana 2010'da yarı finalde Barcelona'ya karşı oynadığımız karşılaşmanın atmosferini anımsattı" diye konuştu.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder dev finalle ilgili La Gazzetta dello Sport'a konuşurken, Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu hakkında da övgü dolu sözler sarf etti.
"BANA EN ÇOK BENZEYEN OYUNCU HAKAN ÇALHANOĞLU"
Inter'in orta saha oyuncularından bahseden Sneijder, "Mkhitaryan tüm rolleri oynayabilir. Barella'nın inanılmaz bir enerjisi var. Brozovic çok dengeli. Bana en çok benzeyen oyuncu ise Hakan Çalhanoğlu. Finalde kendi ülkesinde oynayacak bu onu daha çok motive edecek" ifadelerini kullandı.
"BANA 2010'U HATIRLATTI"
Bir dönem Inter'de de forma giyen Sneijder, 2009-2010 sezonunda İtalyan takımıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Inter'in yarı finalde Milan'ı elediği maçı tribünden izleyen Hollandalı eski futbolcu "Bazı geceler San Siro benzersiz oluyor ama salı akşamı oynanan maç bana 2010'da yarı finalde Barcelona'ya karşı oynadığımız karşılaşmanın atmosferini anımsattı" diye konuştu.