Sneijder'den Galatasaray için itiraf

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.



Hollandalı eski yıldız, Galatasaray'a transfer olduğu dönemde Liverpool'a da gidebileceğini söyledi. Sneijder, sarı-kırmızılı takımı tercih nedeni olarak ise daha çok kupa kazanmak olduğunu kaydetti.



Sneijder, "Liverpool ve Galatasaray'a transfer olabilirdim. O anda Galatasaray'ı tercih ettim. Çünkü daha çok kupa kazanmak istiyordum ve Liverpool da kötü bir dönemdeydi. Sadece kupaları seçtim çünkü bir futbolcunun kazanmak istediği en iyi şey kupalardır" dedi.



Hollandalı yıldız eski yıldız sözlerini, "Ayrıca noel ve yılbaşında özgür olmak istedim. Bu bilinçli yaptığım bir seçimdi" ifadelerini kullandı.



2012-2013 ara transfer döneminde Galatasaray'a imza atan Sneijder, 2017 yılında sarı-kırmızılı takımdan ayrılmıştı





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