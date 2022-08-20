Sneijder'den Cristiano Ronaldo'ya mesaj

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi potasına giremeyen Manchester United'da Ronaldo krizi sürüyor. Takımda mutsuz olduğu iddia edilen Portekizli futbolcuyla ilgili Galatasaray'ın eski 10 numarası Sneijder açıklamalarda bulundu.



RONALDO KRİZİ SÜRÜYOR



Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi potasına giremeyen Manchester United'da Cristiano Ronaldo takımdan ayrılma kararı almıştı. Portekizli futbolcunun Devler Ligi takımları tarafından istenmemesi, maaşının da yüksek olması nedeniyle transferi bir türlü gerçekleşmedi. Cristiano Ronaldo, Manchester United'da sezon başı kampına geç katılmasının ardından geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta yedek kulübesinde yer aldı.



MAÇ BİTMEDEN AYRILDI



Premier Lig devi Manchester United'ın 1-1 berabere kaldığı Rayo Vallecano hazırlık maçında ilk 11'de maça başlayan Cristiano Ronaldo daha maç bitmeden olay bir harekete imza atmıştı. Maçın devre arasında oyundan alınan Portekizli dünya yıldızı daha maç bitmeden stattan ayrıldı. Ronaldo'nun stattan ayrılışı İngiltere'de büyük ses getirmişti.



BRENTFORD MAÇINDA AĞIR YENİLGİ



Premier Lig'in ilk haftasında Brighton ile karşılaşan ve 2-1 mağlup olan Manchester United'da Ronaldo sonradan oyunda dahil oldu. İkinci hafta maçında Brentford ile karşılaşan Kırmızı Şeytanlar'da Ronaldo ilk 11'de sahaya çıktı. United, deplasmanda adeta bozguna uğradı. Brighton sahadan 4-0 galip ayrıldı.



RONALDO SESSİZLİĞİNİ BOZDU



Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya aracılığıyla medyada çıkan haberlere eleştiri getirdi.



"GERÇEKLERİ AÇIKLAYACAĞIM"



Instagram hesabından yapılan bir transfer paylaşımına yorum yazan 37 yaşındaki yıldız, "Medya yalan söylüyor. Tüm gerçekleri birkaç hafta içinde vereceğim röportajın ardından göreceksiniz. Son birkaç ayda benim hakkımda yazılan 100 haberden yalnızca 5'i doğrudur." ifadelerini kullandı.



SNEIJDER'DEN RONALDO'YA MESAJ



Galatasaray'ın ve dünya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Wesley Sneijder Ronaldo'ya medya konusunda uyarı ve destek geldi. Hollandalı yıldız, "Bunu ben de yaşadım. 100 içerikten birisi doğru oluyordu. Ancak herkes bu tür içerikleri çok daha ilgi çekici buluyor ve onlar hakkında konuşuyor. Ona tavsiyem susması ve ayaklarını konuşturması olur. Kariyeri ortada." ifadelerini kullandı.



Sneijder sarı-kırmızılı takımla ilgili önceki günlerde yaptığı açıklamada: "Galatasaray'da teknik direktör olarak çalışmak istiyorum. Bu harika olur. İstanbul'a, Galatasaray'a bir gün geri dönmek isterim." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Hollandalı yıldız, akademisindeki bir çocuğun Galatasaray formasını imzalarken "Bu 4. yıldızı ben kazandırdım" demesi taraftarlardan büyük ilgi gördü.



POLİSTEN RONALDO'YA UYARI



Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya Merseyside polisinden uyarı geldi.



Geçtiğimiz sezon oynanan maçta bir Everton taraftarının telefonunu elinden alarak yere fırlatması gündem olan oyuncuya polis uyarı yaptı.



Merseyside polisinden yapılan açıklamada; "9 Nisan Cumartesi günü Everton ile Manchester United maçıyla alakalı iddia bize ulaştı. 37 yaşındaki bir adam saldırı iddiasıyla sorguya çekildi. Konu koşullu uyarı olarak ele alındı ve an itibariyle konu kapandı." denildi.



Lige iki maçta sıfır çekerek başlayan Manchester United, 22 Ağustos'ta sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.





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