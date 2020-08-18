Smolov için Lokomotiv Moskova'dan Fenerbahçe açıklaması

Lokomotiv Moskova Yönetim Kurulu Başkanı Anatoly Meshcheryakov, Fenerbahçe'nin Fedor Smolov ile anlaştığı haberlerine tepki gösterdi.



Fenerbahçe'nin anlaşmasıyla ilgili bir bilgisi olmadığını kaydeden yönetici, "Fenerbahçe'nin Smolov ile anlaştığını ilk kez duydum. Smolov'un Türkiye'deki maaşını bile yazmışlar. Sadece giydiği iç çamaşırının bedeni yazılmamış, ne giyecek acaba? Daha İstanbul'a gitmeden her şeyi biliyorlar. Türk basını transferde bir uzman" dedi.



SMOLOV'UN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI



Geçtiğimiz günlerde konuşan golcü oyuncu ise, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil. Lokomotiv Moskova'nın futbolcusuyum ve bu kulübün daha iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım." açıklamasını yapmıştı.



Lokomotiv Moskova ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Rus golcü, son 6 ayı kiralık olarak Celta Vigo'da geçirdi. 30 yaşındaki forvet, geçen sezonun ilk yarısında Lokomotiv Moskova ile ligde 14 maça çıktı ve 3 gol atıp, 3 de asist yaptı. Smolov, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Celta Vigo'da ise 14 maçta, 2 gol kaydetti.



