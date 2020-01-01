Smith, "şampiyonluğu hak etmediğine" dair yorumlara cevap verdi!

Los Angeles Lakers guardı J.R. Smith, Lakers'ın takım tarihinde 17. şampiyonluğunu kazanmasında bulunduğu katkıyı sorgulayan kişilere, Instagram'dan yanıt verdi.



Kariyerinde iki şampiyonluk yüzüğüne sahip olan Lakers veteranı, Instagram canlı yayınında bu kişilere karşı şu ifadeleri kullandı:



"Birçok kişiden 'Hiçbir şey yapmadın bile' tarzı pek çok şey duyuyorum. Size bir şey söyleyeyim. Bu şampiyonluk dedikleri şeyler hak edilerek kazanılır, asla verilmez. Her zaman hak edilirler."



Smith bu sezon pek oynamamıştı. Sezonun sonlarında takımla sözleşme imzalamış ve maç başına 13.2 dakika süre almıştı. Başantrenör Frank Vogel, veteran oyuncunun süresini playofflarda maç başına 7.2'ye düşürmüştü.



LA, Rajon Rondo ve Avery Bradley'in yerine Smith ve Dion Waiters'ı getirmişti. Rondo parkelere geri döndüğünde, Smith'in dakikaları kısaltılmıştı.



