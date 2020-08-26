Smith oyuncuları destekledi, Inside the NBA'in setini terk etti!

Eski NBA oyuncusu ve şu anki analist Kenny Smith, Jacob Blake'in vurulması nedeniyle protesto olarak maçlara çıkmayan NBA oyuncularıyla dayanışma gösterisi olarak, dün gece TNT'nin "Inside the NBA" programının setini terk etti.Charles Barkley ve Shaquille O'Neal ile birlikte "Inside the NBA" programındaki analistlerden biri olan Smith, kendisinin ve oyuncuların Pazar günkü vurulma olayında sonra ne hissettiğini kısa ve öz bir şekilde ifade etmek için, doğru kelimeleri bulmakta zorlandığını söyledi.Bir Afroamerikalı olan Blake, Pazar günü üç çocuğuyla birlikte aracının şoför kapısına girmeye çalışırken, polis tarafından yedi kez vurulmuştu. Bu olayın videosu, sosyal medyada yayılmıştı.Smith, açıklamasındaşeklinde konuştu.Smith daha sonra mikrofonunun fişini çekti ve setten ayrılmaya başladı. Sunucu Ernie Johnson, Smith'e, ayrılma kararına saygı duyduğunu söyledi.Dün geceki tüm maçlar, Milwaukee Bucks'ın Florida Lake Buena Vista'da Orlando Magic'e karşı oynadıkları playoff serisinin 5. maçında yer almama kararının ardından ertelenmişti.Smith setten ayrılırken,ekledi.