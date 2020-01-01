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Smith: "Olajuwon, bugün hormonlu bir Clint Capela gibi olurdu"

Eski Houston Rockets oyuncusu Kenny Smith, eski takım arkadaşı Hakeem Olajuwon'ın modern NBA'de "hormonlu Clint Capela" gibi olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Houston Rockets oyuncusu Kenny Smith, eski takım arkadaşı Hakeem Olajuwon'ın modern NBA'de "hormonlu Clint Capela" gibi olacağını söyledi.

Mevcut NBA analisti Smith, Olajuwon ile Atlanta Hawks pivotu arasında karşılaştırma yaptı.

İkisi de aynı anda üniversiteden çıkmış olsaydı Olajuwon'ı mı yoksa Shaquille O'Neal'ı mı seçeceği sorulduğunda, Smith, Olajuwon'ı seçti. Daha sonra Olajuwon'ın, Capela'nın "hormonlu" bir versiyonu olacağını düşündüğünü söyledi:

"Benim dönemimde ve bu dönemde, bana iki yüzük kazandıran adamı seçeceğim, yani Hakeem'i. Çünkü Hakeem'in şutu iyi olduğu için, üçlük çizgisi dışına çıkıp oradan da isabet bulabileceğini biliyorum. Yani bu dönemde bile muhtemelen üçlük atmaya başlamış olurdu. Hormonlu bir Clint Capela gibi olurdu. Farklı bir şey olurdu."


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