Smith: "Milwaukee, bu seriyi çevirebilir!"

Eski NBA oyuncusu ve 'Inside the NBA' programının analisti Kenny 'The Jet' Smith, Milwaukee Bucks'ın tüm engellere rağmen Miami Heat'e karşı playoff serisinde geri dönebileceğine inandığını söyledi.



Bucks, seride Heat'e karşı 3-1 geride. Ayak bileğinden sakatlanan Giannis Antetokounmpo olmadan, birçok kişi Bucks'ın bu savaş için gerekenlere sahip olduğundan şüphe duyuyor.



Ancak 'TNT Overtime' programında Smith, Milwaukee'nin tüm engellere rağmen geri dönebileceğine inandığını belirtti. Programdaki bir diğer yorumcu ve efsane oyuncu Shaquille O'Neal, Smith ile aynı fikirde değildi:



"Portland Trail Blazers bunu yapmıştı. Bubble'ın son beş maçında olduğu gibi elenme durumuyla karşılaştılar ve her maçı kazandılar. Burada kazanabilirsiniz. Düşmanca bir ortam yok."



Shaq: "Ama bir Dame Lillard'ları yok."



Miami, bu serinin neredeyse her yönünde dominant bir performans sergilemişti. Hücumları neredeyse durdurulamazdı, birden fazla şutör sıcaktı ve Jimmy Butler, dördüncü çeyreklerde sürekli olarak kritik basketler buluyordu. Savunma tarafında da iyi bir iş çıkaran ekip, "duvar" stratejileri ile Giannis'i rahatsız etme konusunda başarılı olmuştu.



Bucks'ın geri dönüşünü tamamlaması için, Giannis'ten başlayarak bazı önemli ayarlamalar yapmalarının gerekli olacağı biliniyor. Koç Mike Budenholzer'ın, Miami'nin Giannis'e karşı yaptığı savunma planlarına yanıt vermenin bir yolunu bulması gerekiyor.