Eski NBA oyuncusu J.R. Smith, Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in basketbol tarihindeki gelmiş geçmiş en iyi skorer olduğunu söyledi.



'Million Dollaz Worth of Game' isimli podcast'te konuşan Smith, Cleveland Cavaliers'tan eski takım arkadaşı Irving'in NBA tarihinin en iyi skoreri olduğunu şu şekilde açıkladı:



"Hücum anlamında, her iki eliyle de yapamayacağı hiçbir şey yok. Sol elle şut atabiliyor, sağ elle de atabiliyor. Orta mesafe şutu var. Üçlüğü var, dripling üzerinden de atabiliyor. Şimdiye kadar gördüğümüz en top hakimiyeti onda. Ayrıca gördüğümüz en iyi pota altı bitiricisi de o. Uzak ara hem de.



Sol omzundan ve sağ omzundan dönüp atabiliyor, serbest atışları da iyi. Her yıl 50/40/90'lık bir adam. O yüzdelere ulaşamıyorsa, tek sebebi ise zor şutlar denemesi. Sahada istediği şut için pozisyon yaratabilme konusunda ondan daha iyi hiç kimse yok."



Smith, 2015'ten 2017'ye kadar Cavaliers'ta yaklaşık üç sezon boyunca Irving ile takım arkadaşıydı.



Kariyerinde 12 sezon oynayan Kyrie, 671 normal sezon maçında 23.4 sayı, 5.7 asist ve 3.9 ribaund ortalamalarına sahip.