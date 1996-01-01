Smith: "Kobe'nin en büyük pişmanlığı, Jordan'a denk gelememesiydi!"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın en büyük pişmanlıklarından birinin, en iyi yıllarının Michael Jordan'ın en iyi yıllarına denk gelmemiş olması olduğunu söyledi.



Stephen A., ESPN'de, Kobe'nin kendisine en büyük pişmanlığının her ikisi de performanslarının zirve dönemindeyken, Jordan'ı yenememek olduğunu söylediğini açıkladı:



"Kobe ile bir seferinde konuştuğumuzda, bana en büyük pişmanlıklardan birinin, Michael'a karşı en iyi yıllarında oynayamaması olduğunu söylemişti. 'Onu yer bitirirdim' dediği zaman güldüğümde, bana 'Şaka yapmıyorum, ciddiyim. O da biliyor, istersen sorabilirsin. Ona da söylemiştim.' demişti."



NBA'e 1996-97 sezonunda katılan Kobe, Jordan'ın sırasıyla 1998 ve 2003'teki ikinci ve üçüncü emeklilik dönemleri öncesi kendisine karşı oynama şansı bulmuş, fakat iki dönemde de ikili arasındaki statü ve performans farkı dengesiz kalmıştı.



