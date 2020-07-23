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Smith: "Keşke yanıma daha çok iç çamaşırı alsaydım"

Los Angeles Lakers guardı J.R. Smith, Orlando'daki bubble için yanına yeterince iç çamaşırı almadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı J.R. Smith, Orlando'daki bubble için yanına yeterince iç çamaşırı almadığını söyledi.

Smith, Lakers ile playoff yarışı için bir araya gelmiş durumda ve Spectrum Sportsnet ile bubble içindeki yaşam hakkında konuştu. Her gün golf oynamayı sevdiğini ve ilk karantina döneminden beri yiyeceklerin daha iyi hale geldiğini açıkladı.

Yanına fazladan almayı unuttuğu şey sorulduğunda Smith, "Daha fazla iç çamaşırı ve çorap" yanıtını verdi:

"Dürüst olmak gerekirse, yedi tane falan aldım çünkü günde bir tanenin yeteceğini düşünmüştüm. Ama duşlar arasında yaptıklarımı falan hesaplamamıştım, bu yüzden iki, üç gündür bitmiş durumda. Yine de harika bir çamaşır sistemimiz var. Yani sorun yok."


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