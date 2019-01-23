Smith Jr: "Luka ile çok iyi uyum sağlıyoruz"

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Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle, LA Clippers'a karşı alınan 106-98'lik galibiyet sonrası Dallas Mavericks'e dönen Dennis Smith Jr'a övgüler yağdırdı.Carlisle'ın "ticari işler" olarak nitelendirdiği sebepler yüzünden önceki altı maçı kaçıran Smith, dün gece 17 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist ile maçı tamamlamıştı.Carlisle, Smith'in performansından bahsederken "Harika olduğunu, gerçekten çok muazzam olduğunu düşündüm. İhtiyacımız olan her şeyi yaptı - hız, saldırı, şut atma, birkaç harika asist..." şeklinde konuştu.Smith, istatistiklerin gösterdiğinin aksine Luka Doncic ile birlikte iyi oynadıklarını söyledi: