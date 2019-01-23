Smith Jr: "Luka ile çok iyi uyum sağlıyoruz"

Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle, LA Clippers'a karşı alınan 106-98'lik galibiyet sonrası Dallas Mavericks'e dönen Dennis Smith Jr'a övgüler yağdırdı.
Carlisle'ın "ticari işler" olarak nitelendirdiği sebepler yüzünden önceki altı maçı kaçıran Smith, dün gece 17 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist ile maçı tamamlamıştı.
Carlisle, Smith'in performansından bahsederken "Harika olduğunu, gerçekten çok muazzam olduğunu düşündüm. İhtiyacımız olan her şeyi yaptı - hız, saldırı, şut atma, birkaç harika asist..." şeklinde konuştu.
Smith, istatistiklerin gösterdiğinin aksine Luka Doncic ile birlikte iyi oynadıklarını söyledi: "Sahada birlikte oldukça iyi olduğumuzu hissediyorum. İstatistikler başka şeyler söyleyecek, ancak insanların bakmayı sevdiği tüm bu analitiklere rağmen birçok başka şey de var. Bu yüzden rahatsız olmuyorum. Ben ve o, birbirimize saha içinde ve dışında saygı duyuyoruz. Birbirimizin oyununa karşı karşılıklı bir saygımız bulunuyor, bu yüzden daha önce hiç sorun olmadı gibi hissediyorum. Bence gereksiz derin incelendi."