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Smith: "Jordan emekli olmasaydı da, Bulls bizi yenemezdi"

Eski Houston Rockets guardı Kenny Smith, Michael Jordan 1993'te emekli olmamış olsaydı, Chicago Bulls'un neden sekiz kez üst üste şampiyonluk kazanmayacağına inandığını açıklayan kesin bir ifadede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Houston Rockets guardı Kenny Smith, Michael Jordan 1993'te emekli olmamış olsaydı, Chicago Bulls'un neden sekiz kez üst üste şampiyonluk kazanmayacağına inandığını açıklayan kesin bir ifadede bulundu.

ESPN'den Stephen A. Smith ile yaptığı röportajda Kenny, Bulls'un 1994 ve 1995 yıllarında fiziksel eksikliklerinden ötürü, şampiyonluk kazanamayacaklarına dair inancını dile getirdi:

"Her şeyden önce, Jordan, kaybettikleri yıl 45 numara giyiyordu. Ve aslında ligdeydi. İnsanlar bunu unutuyor. Ama Bulls çok kısaydı. Horace Grant yoktu. Orlando'daydı. Dennis Rodman hala San Antonio'daydı. Bu yüzden Orlando Magic'e kaybetmişlerdi. Biz de aynı şeyi yapardık. Onların 4-2 kaybettikleri takımı, biz süpürmüştük. Jordan en iyi oyuncu değil diye değildi. O takım en iyi takım değildi. Yani Horace Grant'i tutmasalardı ya da Dennis Rodman'ı almasalardı, içeride çok kısa kalırlardı. Sekiz kez üst üste kazanacaklarını sanmıyorum."


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