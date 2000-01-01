Smith, ilk 10 listesine LeBron'u aldı, Kobe'yi almadı!

Eski NBA oyuncusu Kenny Smith, "Load Management" isimli podcast'in son bölümünde LeBron James ve Kobe Bryant'ın kendi favori ilk beşinde olmadığını söyledi.



Smith, James'i neden ilk beşine almadığı sorulduktan sonra "LeBron James ilk 10'umda, ama muhtemelen 10'uncu sırada" ifadesini kullandı.



Bu yoruma karşı tepki gören Smith, Shaquille O'Neal'ın kendi özel listesine girip girmediğini sorması sonrası, efsane oyuncuya olumlu yanıt verdi.



Shaq daha sonra, Smith'e Kobe'nin bu listede olup olmadığını sordu ve Smith, biraz düşündükten sonra "hayır" yanıtını verdi ve "11. sırada falan" ifadesini kullandı.



Listesine giren birçok ismi sıralayan Smith, Magic Johnson, Larry Bird, Oscar Robertson ve Nate Archibald gibi oyuncuların isimlerini sıraladı.



Smith daha sonra, Bryant ve James'in listesinde düşük sıralamalarda yer almalarının nedenini şu şekilde sundu:



"Şimdi sayı atmak çok daha kolay olduğu için, adamların yeteneğini yargılamayı zorlaştırıyor. Çünkü sayı atmak çok kolay. Ben iyi bir skorerdim, büyük bir skorer bile değildim. Maç başına 17 sayı atıyordum ve sanırım en yükseğim 18'di. O yılda bugün oynasam, herhalde 26 sayıyla falan oynardım."



