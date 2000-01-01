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Smith: "Hennessy muhabbeti nereden çıktı anlamadım"

Eski Cleveland Cavaliers guardı JR Smith, adıyla çok sık geçiyor olsa da, asla Hennessy içmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Cleveland Cavaliers guardı JR Smith, adıyla çok sık geçiyor olsa da, asla Hennessy içmediğini söyledi.

Smith, ünlü konyak markası Hennessy ile, internetteki meme'ler yüzünden yakından bağlantılı. Smith'in "Henny" ile her yerde meme'leri bulunuyor.

Serbest oyuncu, Warzone oynarken canlı yayındaydı ve Henny hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Ben Henny içmem bile abi. Benim sevdiğim bir içki değil. Nefret ediyorum, gerçekten. Bundan önce hiç içmedim. Henny içerken gözüktüğüm, herkesin bahsettiği fotoğraf, aslında bir şampanya şişesi. Bu yüzden, bunun nasıl ortaya çıktığını bile bilmiyorum."

Smith ilk defa Hennessy'ye karşı konuşmadı. Smith, bu konyağa karşı herhangi bir ilgisi olmadığını geçmişte de belirtmişti. 2017 yılında, eski Cavs takım arkadaşları Channing Frye ve Richard Jefferson'ın "Road Trippin" podcast'inde, hiç Henny içmediğini söylemişti.


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