ESPN analisti Stephen A. Smith, eski NBA oyuncusu DeMarcus Cousins'ın bugün NBA'deki en iyi 5 pivot arasında olabileceğini söyledi.



Cousins, Aşil ve çapraz bağ sakatlıkları kariyerinin gidişatını değiştirmeden önce, 2010'ların sonlarına kadar olan dönemde NBA'deki en iyi pivotlardan biri olarak görülüyordu.



Stephen A., ligin kendisini "dışlamamış" olması durumunda Cousins'ın bugün NBA'deki en iyi beş pivottan biri olacağını iddia etti:



"NBA tarafından DeMarcus Cousins'e yapılan muamele hoşuma gitmiyor, hala oynayabilecek durumda. DeMarcus Cousins şu anda ligin en iyi beş uzunu arasına girebilirdi. Becerileri, fiziği, gücü, şut yeteneği, basketbol IQ'su ve her şeyiyle, en iyi beş oyuncudan biri olurdu."



Stephen A. daha sonra, Cousins'ın ligden dışlanarak Porto Riko'da oynamayı hak etmediğini dile getirdi:



"Davranışlarına çeki düzen vermiş olması gerektiğini düşünseniz bile, affedilemez şeyler mi yaptı? Bu adam şu anda burası yerine Porto Riko'da basketbol oynamayı hak etmiyor. Bir zamanlar belli bir kişiliğe sahip olduğu için ligde kendisini dışlayan insanlar var."



Kariyer ortalamaları 19.6 sayı ve 10.2 ribaund olan Cousins, 2021-22 sezonunda Milwaukee Bucks ve Denver Nuggets formaları giymiş, ancak o zamandan beri herhangi bir NBA takımında oynamamıştı.



