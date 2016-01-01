Smith: "Cavs, bu Lakers'tan 'daha cesur ve daha pisti'"

Los Angeles Lakers guardı J.R. Smith, Cleveland Cavaliers'ın 2016'daki şampiyonluk takımının Lakers'tan "daha cesur ve daha pis" olduğunu ve "daha sert" oynadığını söyledi.



Eski Cavaliers guardı Smith, iki farklı NBA şampiyonluk kadrosunun bir parçası oldu ve şimdi bu iki ekip arasındaki önemli bir farka işaret etti.



Smith, "All Things Covered" podcast'ine konuk oldu ve Lakers'ın fiziğinin, iki kadronun yapısındaki başlıca fark olduğunu belirtti:



"Lakers'ta sahip olduğumuz fiziğin, Cleveland'da olmadığını düşünüyorum. Cleveland'da daha cesurduk, biraz daha sert oynardık ve savunmada çok daha pistik. Ama Anthony Davis ve Dwight Howard'lı bu Lakers takımının fiziği ve Markieff Morris ile kadroları değiştirebildiğimiz için, Cleveland'da o kadar çok yönlü değildik. Los Angeles'ta birçok farklı şekilde oynayabiliyoruz, ancak Cleveland'da sadece bir şekilde oynamak durumundaydık... Bence Lakers takımı çok fizikliydi "



Smith, beş sezon boyunca Cavaliers'ın bir parçasıydı ve 2016 NBA şampiyonluğuna katkıda bulunmuştu. Temmuz 2019'da takım tarafından serbest bırakıldıktan sonra, Lakers bu yılın başlarında, şampiyonluk maratonu öncesinde kendisini kadroya kattığında, parkelere geri dönmüştü.



