Los Angeles Lakers'in yeni oyuncusu J.R. Smith, NBA kariyerinin sona erdiğini düşünerek depresif bir dönemden geçtiğini söyledi.



Lakers, Avery Bradley'nin NBA bubble'ında takıma katılmama kararını takiben J.R. Smith'i almaya karar vermeden önce, veteran guard, 2018-19 sezonunda Cleveland Cavaliers için sadece 11 maçta oynadıktan sonra ligde bulunmamış olması nedeniyle, bir tür depresyonla mücadele ettiğini belirtti.



Smith'in adı, LeBron James'in Lakers ile anlaşmasından beri takım ile geçiyordu.



"ÇOK DEPRESİF BİR HAL ALDIM"



Bununla birlikte, Smith, L.A. medyasıyla bir Zoom görüşmesinde bir ekip bulamadığı sürecin kendisini nasıl olumsuz etkilediğini detaylandırdı:



"Evet, uzun süre çok depresif bir hal aldım. Birkaç ay sürdü. Ben tam bir gamer'ımdır ve artık 2K oynamak bile istemiyordum. Basketbol oynamak istemiyorum. Vücuduma çalışmak istemiyordum. 2K oynamak istemiyordum. Basketbolla hiçbir bağlantım olsun istemiyordum. Çok sevdiğim ve keyif aldığım bir şeyde en yüksek seviyede oynamamdan ve özellikle kariyerimin bitmediğini ve hala erken olduğunu hissettiğimden ötürü, bu bir depresyon gibiydi.



"Çok zordu. Son derece zordu, ama neyse ki büyük bir dayanağım olan, ailem var. Babam sürekli başardıklarım, hala yapabileceklerim ve bunun gibi şeyler hakkında her zaman yanımda oldu, bu yüzden neyse ki, onlar olmasaydı, muhtemelen hala bu durumda olurdum."



"HER ANIN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM"



J.R. ayrıca bu sezondan sonra Lakers ile geleceğinin belirsizliğini de ele aldı:



"Ben her günü ayrı değerlendiriyorum. Kelimenin tam anlamıyla böyle gidiyorum, çünkü bir süredir dışarıdaydım ve bir ortamın içinde olmak çok ferahlatıcı ve çok gerekli olduğundan ötürü, bu kısma odaklanmamaya çalışıyorum. Her güne ayrı bakıp anın tadını çıkarmaya çalışıyorum, çünkü günün sonunda bir süredir yoktum."



"Yetişkin hayatımın büyük çoğunluğunu ligde geçiren biri olarak, bu elinizden alındığında, elinizdekinin kıymetini bilmediğiniz bir kültür şoku yaşıyorsunuz. Bu yüzden her şeyden çok, gelecek yıl ne olup olmadığına bakılmaksızın, sadece anın kıymetini bilmek istiyorum. Mümkün olan her anın tadını çıkarmak istiyorum."