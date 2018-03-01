Smeb 1000. skorunu aldı!
KT Rolster'ın üst koridor oyuncusu Smeb'in LCK kariyeri boyunca aldığı skor sayısı 1000'e ulaştı. Peki bu sayıya ulaşan diğer oyuncular kimler?
LCK kariyeri boyunca 1000 skor sayısına ulaşan oyuncu sayısı 6. Orta koridor oyuncularının ve nişancıların çoğunlukta olduğu bu listeye girebilen tek üst koridor oyuncusu Smeb oldu. Listenin geri kalanı ise şöyle;
1. SK Telecom T1 – Faker (Orta Koridor)
Faker'ın aldığı ilk 1000 skor:
2. SK Telecom T1 – Bang (Nişancı)
Bang'in aldığı ilk 1000 skor:
3. KingZone Dragonx – Pray (nişancı)
Pray'ın aldığı ilk 1000 skor:
4. KT Rolster – Sckore (Ormancı)
Score'nun aldığı ilk 1000 skor:
Afreeca Freecs – Kuro (orta koridor)
Kuro'nun ilk 1000 skoru:
Sena Aleyna Demiral - @Luvorianna
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