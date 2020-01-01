Smart'tan gençlere tavsiye: "Koronavirüsü daha ciddiye alın"

Boston Celtics guardı Marcus Smart genç oyunculara koronavirüsü daha 'ciddiye' almalarını tavsiye etti.



Mart ayında koronavirüse yakalandıktan sonra, Smart deneyimini hatırladı ve özellikle genç oyuncular için herkes için bazı yararlı tavsiyelerde bulundu.



Smart, görüntülü arama yoluyla birkaç gazeteciyle konuştu ve bu sırada genç oyunculara koronavirüsü "ciddiye" almalarını önerdi. Asemptomatik vakaların gerçek sorun olduğuna dikkat çeken Smart, sebebinin ise bu hastaların koronavirüsü gerçekten yayan kişiler olurken buna sahip olmadıklarına inanmaları olduğunu belirtti.



Celtics oyuncusu, virüsün insanları farklı şekilde etkilediğini, bu nedenle herkesin aşırı önlemler alması gerektiğini vurguladı:



"Biz yaşlı adamlar, özellikle de benim gibi KOVID'i kapmış olanlar, mümkün olduğunca ciddiye alınmasını konuşuyoruz. Bence genç adamlar biraz şüpheci olacaklardır ama takımdaki veteran adamlar ve diğer adamlar olarak, sanırım bu adamları kontrol altında tutmak ve sadece bunu anlamak için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bunu ciddiye almasanız da, diğer insanları riske atıyorsunuz ve onlar bunu ciddiye alıyorlar, bu yüzden onlara saygı duymalısınız."



Smart ve Celtics, NBA'de sezonun devamı için 30 Temmuz'da harekete geçmeye hazırlanan 22 takımdan biri.



