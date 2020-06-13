Smartspor izle, Mallorca Barcelona CANLI İZLE şifresiz

La Liga'da Mallorca - Barcelona maçı Smartspor canlı yayınını şifresiz izlemek isteyenler google'da araştırma yapıyor. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan kritik Mallorca - Barcelona maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanmaktadır. Maçı izlemek için yapmanız gereken haberimizde yer almaktadır.

13 Haziran 2020 22:07
Smartspor izle, Mallorca Barcelona CANLI İZLE şifresiz
Smart Spor Canlı Mallorca Barcelona maçı Şifresiz yayını burada! İspanya La Liga'da Mallorca ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, HD izlemek için buraya tıklayarak D-Smart abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

MALLORCA BARCELONA MAÇI CANLI, TIKLA




İspanya La Liga'nın 28. hafta mücadelesinde Mallorca ile Barcelona karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Barcelona ile oynadığı son dokuz maçı kazanamayan Mallorca (1B 8M), kaybettiği son altı karşılaşmada ortalama 4 gol yedi.

Bu sezon deplasmanda beş yenilgi alan Barcelona, altı maç kaybettiği 2007/08'den bu yana en kötü performansını sergiliyor.

Barcelona, La Liga'da çıktığı son beş deplasman maçında ikişer gol yedi.

Mallorca forması giyen Takefusa Kubo, La Liga'da çıktığı son üç maçta üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Mallorca'ya karşı forma giydiği son altı La Liga maçında da gol atmayı başardı (toplam 11 gol).

EKSİKLER, CEZALILAR

Mallorca: Agbenyu, Koutris

Barcelona: Lenglet, Dembele

MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Reina; Pozo, Valjent, Raillo, Gamez; Rodriguez, Sevilla, Baba, Kubo; Budimir, Hernandez.

Barcelona: Stegen; Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann.

MAÇIN İDDAA YORUMU

Hakan Celep: Barcelona, 2009'dan beri yenilmediği Mallorca deplasmanıyla lige geri dönüyor. La Liga'da küme düşme hattında olan Mallorca'ya karşı ilk maçına çıkıyor olmak Barcelona için ideal bir senaryo...

Mallorca, nefes ve puan alamadığı 4 maçlık bir serinin ardından 4 maçta 7 puan alarak araya girmişti. Barça ise Real Madrid'e 2-0 kaybettiği maçın ardından evinde zorlu Sociedad maçını 1-0'lık skorla kazanmıştı. Bu galibiyet çarpıcı olmasa da nefes aldırıcıydı.

Mallorca, Barcelona için pek deplasman sayılmıyor. Rakibiyle son 11 yıldır oynadığı tüm deplasman maçlarında çok rahat galibiyetler elde etti. Açıkçası, aradaki kadro kalitesi farkı da buna işaret ediyor. Düşük tempo beklediğimiz maçta Lionel Messi, futbolu ne kadar özlediğini bize gösterecektir ve farklı Barça galibiyetini getirecektir.

Smart Spor nasıl izlenir, hangi kanalda?


Spor Smart nasıl izlenir sorusunun yanıtı sporseverler tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlandığı Spor Smart kanalı D-Smart üzerinden izlenebiliyor. İşte, Spor Smart kanalı hakkında bilgiler.



D-Smart platformu bünyesinde yayın hayatına devam eden spor içerikli tematik bir kanal olan Spor Smart, HD görüntü kalitesinde yayın yapıyor. D Smart 77. kanalda yer alan bu kanalda ekrana gelen yayınları izlemeniz için D Smart ya da D Smart Go abonesi olmanız gerekiyor.

D Smart'ın HD kalitesiyle sunduğu ayda 19 TL'den başlayan zengin içerikli TV paketlerine abone olmak için www.dsmart.com.tr adresini ziyaret edebilir, 0850 266 00 00 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya size en yakın D-Smart bayisine uğrayabilirsiniz.

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D-Smart GO ile günlük yayın akışına bağlı kalmadan istediğiniz zaman istediğiniz yerde D-Smart paketiniz dahilindeki zengin D-Smart içeriğine televizyonunuzdan, bilgisayarınızdan, tabletinizden veya cep telefonunuzdan erişim sağlayabilirsiniz. D-Smart GO'yu yalnızca D-Smart GO ek paketi sahibi D-Smart aboneleri izleyebilir. D-Smart TV paketiniz kapsamındaki film, dizi, spor, canlı yayın, belgesel, çocuk içeriklerine D-Smart GO 'dan ulaşabilirsiniz. D-Smart GO'ya televizyonunuzdan erişim sağlamak için ethernet kablosunun bir ucunu D-Smart uydu alıcınıza diğer ucunu internet hizmeti alınan modeme bağlayın. D-Smart kumandanızda yer alan GO tuşuna basıp D-Smart GO'ya giriş yapabilirsiniz.

D-Smart Online İşlemler kaydınız tamamlanmış ve ilgili hesabın eklenmiş olması durumunda D-Smart Online İşlemler kullanıcı adınız ve şifreniz ile www.dsmartgo.com.tr 'ye "Üye Girişi" ekranından giriş yapabilirsiniz. Online İşlemler kaydı tamamlanmamış ya da hesap ekleme yapılmamış olması durumunda www.dsmartgo.com.tr 'ye girerek "Kayıt Ol" ekranından bilgi girişinizi yapmanız gerekmektedir.

Kayıt sırasında girmiş olduğunuz TC Kimlik No ve Cep Telefon numaranız D-Smart üyeliğinizde kullanılan bilgilerle aynı olmalıdır. Bilgileriniz aynı değilse 0850 266 0 266 numaralı çağrı merkezimizden bize ulaşabilirsiniz. Kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra kayıt sırasında kullandığınız e-posta ve şifreniz ile üye girişi yaparak D-Smart GO dünyasına erişebilirsiniz.

 


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