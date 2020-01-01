Smart'ın itirafı!: "Bubble berbat olacak sanıyordum, ama..."

Boston Celtics guardı Marcus Smart, Orlando'daki NBA bubble'ının ne kadar başarılı olduğuna dair düşüncelerini, The Players' Tribune'da kaleme aldığı bir makalede paylaştı.



Smart, başlangıçta bubble konusunda heyecanlanmadığını, ancak sonunda başarılı olduğunu itiraf etti.



Celtics, NBA'in Walt Disney World bubble'ında Los Angeles Lakers ve Miami Heat kadar fazla zaman geçirmemişti, ancak oyuncular yine de aylarını evden uzakta geçirmişlerdi.



Birçok oyuncu, bubble'ın içinde hayatın ne kadar zor olduğu hakkında konuşmuştu. Aileyi görememekten sınırlı aktivitelere kadar, bubble bazı insanlar için en uygun ortam olmamıştı.



The Players' Tribune'da bir makale yazmış olan Smart, bubble hayattından aslında keyif alan bir oyuncu olduğunu belirtti:



"Yalan yok, kendimi berbat geçecek diye hazırlamıştım. Ama ne var biliyor musunuz? Bubble'ın, aslında oldukça harika olduğu ortaya çıktı.



Hiç beklemiyordum ama Orlando'da sadece dört ya da beş gün geçtikten sonra, bubble'ın bir lütuf olduğunu fark etmiştim, çünkü bana bir şeyleri düşünmem için fırsat vermişti. Önceden endişelenmem gereken birçok şey - aile draması, tanıtım işleri, eskiden bazı dönemlerde bulunduğum yerler - bunların hepsini aklımdan çıkarmıştım. Ama yalnız bir şekilde tek başıma oturup cidden bunları düşünme fırsatım oldu!



Kulağa bayat gelebilir ama o birkaç ay içinde, neye önem verdiğim ve benim için en önemli olan şeyin ne olduğu üzerine, kendim hakkında daha fazla şey öğrenmek için biraz zaman ayırabilmiştim.



Aile, harika arkadaşlar, basketbol, bunlar aklımdaydı elbette. Ama şu anda hepimizin içinde bulunduğu bu durum hakkında da çok şey düşünmüştüm. KOVID-19 ile ilgili deneyimim, bir bütün olarak salgın, bu ülkede devam eden ırksal adalet hareketi ve tüm bunların nasıl örtüştüğü hakkında..."



"HAYATTA BİR KEZ GÖRÜLEN BİR SALGIN..."



Smart, koronavirüs için pozitif test sonucu aldıktan sonra, olaylara nasıl baktığıyla ilgili de bazı şeyler yazdı ve pandemi ile Black Lives Matter hareketinin, kendisini herkesin önemli bir anın içinde bulunduğuna inandırdığını belirtti.



Oyuncular bubble'dayken sık sık ırksal eşitlik ve sosyal adaleti tartışmak için zaman ayırmışlardı ve bu, Smart'ın yazısında görmezden gelmediği bir şeydi:



"Burada haklarımızı savunuyorduk ve aynı zamanda siyahi ve kahverengi insanları herkesten daha yüksek oranlarda öldüren, hayatta bir kez görülen bir salgın da vardı."



NBA sezonu devam etmeden önce, oyuncular dikkatlerin Black Lives Matter hareketine yoğunlaşmasını savunmuşlar ve bunu çok iyi başarmışlardı. Parkelerde sadece "Black Lives Matter" sloganı yer almakla kalmamış, aynı zamanda oyuncular da formalarına çeşitli sosyal mesajlara yer vermiş ve maç sonrası basın konferanslarında basketbol dışındaki konuları tartışmak durumunda olmuşlardı.



