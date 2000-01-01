Smart: "Tatum, gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olabilir"

Boston Celtics guardı Marcus Smart, takım arkadaşı Jayson Tatum'ın "gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri" olabileceğini söyledi.



Smart, NBA dönüşü öncesinde Tatum'a büyük bir övgüde bulundu. Celtics, bu sezon Doğu'yu kazanarak Finallerde oynayabilecek takımlardan biri olarak görülüyor ve Smart ile Tatum, playofflar sırasında önemli roller üstlenecek iki oyuncu olarak ön plana çıkıyor.



Jayson, ligin gelecekteki yüzlerinden biri ve Smart da takım arkadaşının ligde etkileyici şeyler yapabileceğini biliyor.



Muhabirlerle yapılan bir video görüşmesinde Marcus, Tatum'ın 2018 playofflarında büyük bir oyuncu olacağını anladığını belirtti:



"Muhtemelen çaylak yılındaki playoffları söyleyebilirim. Gösterdiği etki, kendisine güvenle oynaması ve oynadığı zihniyetle, bu adamın özel olacağını kesinlikle görebiliyordunuz. O zamanlar 20-21 yaşındaydı. İlerlemesini görmek ve kendisinin en zirveyi hedeflemesi, nasıl biri olduğunu gösteriyor. Hücum tarafında yapabileceği şeyler de."



"Bence savunma tarafındaki etkisi de yeteri kadar konuşulmuyor. 2.13'lük bir kanat açıklığına sahip, 2.06'lık bir adam. Hücum tarafında yaptıkları bir tarafa, diğer tarafta da savunmada yerleşerek, adamları savunuyor."



"Dediğim gibi, bu oyunun gördüğü en iyi oyunculardan biri olma yolunda olduğunu düşünüyorum."



