Smart'tan Kyrie'ye destek: "Ben de ırkçı ifadeler duydum"

Boston Celtics guardı Marcus Smart, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in Celtics taraftarlarından 'ırkçılık' görmek istemediğine dair yorumlarını destekledi.



Kyrie, bu gece Nets ve Celtics arasındaki playoff serisinin 3. maçı için TD Garden'a geri döndüğünde, Celtics taraftarlarından ırkçılığa veya hakarete dayalı herhangi bir ifadelede bulunmamalarını istemişti.



Irving'in eski takım arkadaşı Smart, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı ve Nets süperstarının yorumlarına destek verdi:



"Evet, bu ifadelerden ben de duymuştum. Birkaç şey söylendiği olmuştu. Bunları duyduktan sonra, oyuncu olarak bizi desteklemelerini sağlamak zor. Bu biraz üzücü ve bıktıran bir durum."



Celtics, Brooklyn'in 2-0 öne geçtiği playoff serisinde bu gece 3. maçını oynayacak.



