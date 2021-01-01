Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Smart'tan Kyrie'ye destek: "Ben de ırkçı ifadeler duydum"

Boston Celtics guardı Marcus Smart, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in Celtics taraftarlarından 'ırkçılık' görmek istemediğine dair yorumlarını destekledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics guardı Marcus Smart, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in Celtics taraftarlarından 'ırkçılık' görmek istemediğine dair yorumlarını destekledi.

Kyrie, bu gece Nets ve Celtics arasındaki playoff serisinin 3. maçı için TD Garden'a geri döndüğünde, Celtics taraftarlarından ırkçılığa veya hakarete dayalı herhangi bir ifadelede bulunmamalarını istemişti.

Irving'in eski takım arkadaşı Smart, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı ve Nets süperstarının yorumlarına destek verdi:

"Evet, bu ifadelerden ben de duymuştum. Birkaç şey söylendiği olmuştu. Bunları duyduktan sonra, oyuncu olarak bizi desteklemelerini sağlamak zor. Bu biraz üzücü ve bıktıran bir durum."

Celtics, Brooklyn'in 2-0 öne geçtiği playoff serisinde bu gece 3. maçını oynayacak.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal