Boston Celtics guardı Marcus Smart, Miami Heat pivotu Bam Adebayo'nun Yılın Savunmacısı ödülüyle ilgili iddialarına yanıt verdi.



Smart, ESPN'in "NBA Today" programında Malika Andrews ve Kendrick Perkins ile yaptığı röportajda, önceki iki sezonda ödülü kazanmış olması gerektiğini söyleyen Adebayo'ya şu şekilde karşılık verdi:



"Bam, hadi ama. Bam iyi adamdır, iyi bir arkadaşımdır. Ama ikimiz de bunun yalan olduğunu biliyoruz. O zamanlar fiziğime göre yaptığım şeyler çok farklıydı ve Bam, yanlış hatırlamıyorsam en son senin şutunu da bloklamıştım. Bu durum, size gereken açıklamayı yapmıştır."



Adebayo, sırasıyla Rudy Gobert ve Marcus Smart'ın kazandığı 2020-21 ve 2021-22 sezonlarındaki DPOY ödülü yarışında dördüncü olmuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ