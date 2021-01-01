Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Smart: "Takımca toplantı yaptık, halen sezonu çevirebiliriz!"

Boston Celtics guardı Marcus Smart, Celtics'in sezonda geri dönüşü hızlandırmak adına yakın zamanda bir takım toplantısı düzenlediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics guardı Marcus Smart, Celtics'in sezonda geri dönüşü hızlandırmak adına yakın zamanda bir takım toplantısı düzenlediğini söyledi.

Smart, takımın Cuma akşamı Sacramento Kings'e karşı aldığı yenilginin ardından, Celtics'in kendilerini düzeltmek ve çok geç olmadan hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geri çevirmek için bir takım toplantısı düzenlediğini açıkladı.

Cuma gecesi alınan mağlubiyet, Boston'ın normal sezonun ikinci yarısınında oynadığı beş maçta aldığı dördüncü yenilgiydi.

Smart, Celtics dün gece Boston'daki TD Garden'da Orlando Magic'e karşı 112-96 galip geldikten sonra şu açıklamaları yaptı:

"Soyunma odasında birbirimizle konuştuk. Birbirimize 'Sezonu nasıl bitirmek istiyoruz? Bu sezon için nasıl hatırlanmak istiyoruz?' gibi sorular sorduk. Herkes, bunun kötü bir his yarattığı ve böyle hissetmek istemediğimiz konusunda hemfikirdi.

Bu sezona gelecekte bakıp 'Lanet olsun, şöyle yapabilirdik' demek istemiyoruz. Hala vaktimiz var. Çok yok, biraz zaman daralıyor. Ancak düzeltmek için hala zamanımız var ve amacımız da bu.

Bu sezonun bizim için nasıl olmasını istediğimize, geride bırakmak istediklerimize odaklanıyorduk. Geri çevirmek için yeterince zamanımız var ve her şey bize bağlı. Genç bir ekibiz ve halen bir şeyler öğreniyoruz. Gelişmenin en büyük anahtarı, hatalarınızı anlamak ve kabul etmektir. Hem bireysel olarak, hem de bir ekip olarak."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal