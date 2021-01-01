Smart: "Takımca toplantı yaptık, halen sezonu çevirebiliriz!"

Boston Celtics guardı Marcus Smart, Celtics'in sezonda geri dönüşü hızlandırmak adına yakın zamanda bir takım toplantısı düzenlediğini söyledi.



Smart, takımın Cuma akşamı Sacramento Kings'e karşı aldığı yenilginin ardından, Celtics'in kendilerini düzeltmek ve çok geç olmadan hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geri çevirmek için bir takım toplantısı düzenlediğini açıkladı.



Cuma gecesi alınan mağlubiyet, Boston'ın normal sezonun ikinci yarısınında oynadığı beş maçta aldığı dördüncü yenilgiydi.



Smart, Celtics dün gece Boston'daki TD Garden'da Orlando Magic'e karşı 112-96 galip geldikten sonra şu açıklamaları yaptı:



"Soyunma odasında birbirimizle konuştuk. Birbirimize 'Sezonu nasıl bitirmek istiyoruz? Bu sezon için nasıl hatırlanmak istiyoruz?' gibi sorular sorduk. Herkes, bunun kötü bir his yarattığı ve böyle hissetmek istemediğimiz konusunda hemfikirdi.



Bu sezona gelecekte bakıp 'Lanet olsun, şöyle yapabilirdik' demek istemiyoruz. Hala vaktimiz var. Çok yok, biraz zaman daralıyor. Ancak düzeltmek için hala zamanımız var ve amacımız da bu.



Bu sezonun bizim için nasıl olmasını istediğimize, geride bırakmak istediklerimize odaklanıyorduk. Geri çevirmek için yeterince zamanımız var ve her şey bize bağlı. Genç bir ekibiz ve halen bir şeyler öğreniyoruz. Gelişmenin en büyük anahtarı, hatalarınızı anlamak ve kabul etmektir. Hem bireysel olarak, hem de bir ekip olarak."



