Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Smart takım kuralını ihlal etti, bu geceki hazırlık maçında yok

Boston Celtics, Marcus Smart'ın bir takım kuralını ihlal ettiği için bu gece Miami Heat'e karşı oynanacak hazırlık maçında forma giymeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics, Marcus Smart'ın bir takım kuralını ihlal ettiği için bu gece Miami Heat'e karşı oynanacak hazırlık maçında forma giymeyeceğini açıkladı.

Smart'ın durumu takımla tartışarak sorunu çözdüğü ve ekiple beraber Miami'ye gittiği, fakat oynamayacağı kaydedildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Smart'ın uzaklaştırma cezası alma sebebinin, takımın Orlando uçuşunu kaçırması olduğunu duyurdu.

Smart, geçtiğimiz sezon Boston formasıyla kariyerinin en iyi yılını geçirmiş, 56 maçta 13.1 sayı ve 5.7 asist ortalamaları yakalamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal