Smart takım kuralını ihlal etti, bu geceki hazırlık maçında yok

Boston Celtics, Marcus Smart'ın bir takım kuralını ihlal ettiği için bu gece Miami Heat'e karşı oynanacak hazırlık maçında forma giymeyeceğini açıkladı.



Smart'ın durumu takımla tartışarak sorunu çözdüğü ve ekiple beraber Miami'ye gittiği, fakat oynamayacağı kaydedildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Smart'ın uzaklaştırma cezası alma sebebinin, takımın Orlando uçuşunu kaçırması olduğunu duyurdu.



Smart, geçtiğimiz sezon Boston formasıyla kariyerinin en iyi yılını geçirmiş, 56 maçta 13.1 sayı ve 5.7 asist ortalamaları yakalamıştı.



