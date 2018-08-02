Smart Spor İzle, Beşiktaş B36 Torshavn ÖZET İZLE

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, ilk maçta 2-0 kazandığı Faroe Adaları ekibi'ı İstanbul'da konuk etti. Çok rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, zayıf rakibinimağlup etti ve Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.Beşiktaş'a farklı galibiyeti ve turu getiren goller 31, 61 ve 79. dakikalarda Cyle Larin, 44. dakikada Caner Erkin, 74. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 90+2. dakikada penaltıdan Vagner Love kaydetti.Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Larin, hat-trick yaparak maçın yıldızlarından olurken Caner Erkin 1 gol ve 2 asist ile maçın en iyilerinden oldu. Geçen sezon beklentilerin çok uzağında kalan Jeremain Lens ise 2 asist ile galibiyete katkıda bulundu.Uzun süre sakatlığı nedeniyle formasına hasret kalan Gökhan Töre, 62. dakikada Lens yerine oyuna dahil olurken taraftarların büyük alkışını aldı. İstekli bir görüntü çizen Töre, 79. dakikada Larin'in attığı golün asistini yaptı.UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Beşiktaş, Avusturya'nın LASK Linz takımı ile eşleşti. Kara kartallar ilk maçı 9 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş maçını ise 16 Ağustos'ta Avusturya'da oynayacak.