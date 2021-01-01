Smart sert konuştu: "Tatum ve Brown pas vermek istemiyorlar!"

Boston Celtics guardı Marcus Smart, dün gece Chicago Bulls'a karşı şok edici mağlubiyetinden ardından takımın yıldız ikilisi Jayson Tatum ve Jaylen Brown'a sert eleştirilerde bulundu.



Celtics, üçüncü çeyreğin sonlarında 19 sayı farkla önde giderken, Bulls ekibinin dördüncü çeyrekte 39-11'lik bir seri yakalamasıyla 114-128 yenilerek sezonda 2-5 derecesine geriledi.



Smart, Tatum ve Brown'ın takım arkadaşlarını oyuna dahil etme konusunda daha da gelişmeleri gerektiğini açıkladı:



"Bence herkesin scout raporu, bu adamların pas vermeye çalışması üzerine olmalı. Pas vermek istemiyorlar ve bunu zamanla öğrenecekler. Halen öğrenme sürecindeler ve kaydettikleri ilerlemeden ötürü gurur duyuyoruz, ancak bir adım daha gelişmeleri ve sadece kendileri için değil, bu ekipteki başkaları için de fırsat yaratmanın yollarını bulmaları gerekiyor.



Bu, onlardan yapmalarını istediğimiz bir şeydi ve onlar da öğreniyor. Bizim de bu adamların bunu yapmasına yardım etmeye devam etmemiz gerek."



İlk üç çeyrek boyunca 7/14 şut isabeti yakalamış olan Tatum, son çeyrekte soğumuş ve 1/8 şut isabetinde kalmıştı. Brown ise son çeyrekte denediği iki şutu da kaçırmış ve başka hiçbir istatistik kategorisinde katkı sağlamamıştı.



Her iki yıldız da mağlubiyetin ardından medyayla konuşmamayı tercih etti.



