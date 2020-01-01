Smart, seriyi kazandıran bloğu yaptı!: "Boşuna ilk savunma beşine seçilmedim!"

Boston Celtics guardı Marcus Smart, Toronto Raptors guardı Norman Powell'a dün geceki 7. maçın son dakikasında yaptığı maç kazandıran blokla ilgili konuştu.



Raptors ve Celtics arasındaki Doğu Konferansı yarı final serisinin 6. maçında Powell, karşılaşmanın bitimine bir dakikadan az bir süre kala, Smart'a karşı, maçı ikinci uzatma periyoduna götüren bir basket faul bulmuş ve serinin devamının gelmesini sağlamıştı.



Dün geceki 7. maçın bitimine bir dakikadan az bir süre kaldığında, aynı senaryo kendisini gösterdi. Ancak bu sefer Smart, farklı bir sonuç alması gerektiğini biliyordu:



"Norman topu alır almaz, anında önceki maç aklıma geldi. İçimden şunu geçirdim: 'Smaç basması lazım. Faul yapmayacağım. Onunla sıçrayacağım ve sonrasına bakacağım.'"



Smart'ın savunması, bu sefer galip gelen taraf olmuştu ve Powell'a 58.2 saniye kala yaptığı blokla Celtics'in maçı 92-87 kazanmasını sağlayarak, dört yılda üçüncü kez Doğu Konferansı finallerine yükselmesine olanak sağlamıştı.



Raptors, 3. ve 6. maçta yakın skorlarla kurtulduktan sonra, Smart'ın bloğu, son şampiyon ekibin, Walt Disney World Resort'taki NBA bubble'ından eve gönderilmesine neden olmuştu.



"Kendime her zaman %110 inanırım. Boşuna ilk savunma beşine seçilmedim ve buna tüm kalbimle inanıyorum."



"ÇOK ÖZEL BİR ÇOCUK"



Smart'ın takım arkadaşı Kemba Walker, bu blok hakkında şunları söyledi:



"Çok özel bir bloktu. Olağanüstüydü. İşte bu yüzden kendisi ilk savunma beşinde. Bunu her gece gösteriyor. Bu gece de çok büyük oyunlar ortaya koydu. Yaptığı birçok şey fark edilmiyor. Ama çok özel bir çocuk. Oyunun o kısmında cidden farklı bir seviyede."



Smart'ın bloğu şu şekildeydi:



