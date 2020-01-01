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Smart: "NBA'in en iyi savunma oyuncusu, benim"

Boston Celtics guardı Marcus Smart, playoffların ilk turunda Philadelphia 76ers karşısında dün gece 3-0 öne geçtikten sonra, NBA'de kendisini "en iyi savunma oyuncusu" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics guardı Marcus Smart, playoffların ilk turunda Philadelphia 76ers karşısında dün gece 3-0 öne geçtikten sonra, NBA'de kendisini "en iyi savunma oyuncusu" olarak nitelendirdi.

Smart'ın dün geceki iyi performansı, Celtics'in 76ers karşısında 3-0 öne geçmesine yardımcı olmuştu:

"Bu benim işim. Yaptığım şey bu. Bu ligdeki en iyi savunma oyuncusu olduğumu ve takım arkadaşlarımın da bunu bildiklerini biliyorum. "

Smart, dün gece 39 dakika süre alarak 14 sayı, 8 ribaund ve 3 asist kaydetmişti.

Celtics ve Sixers arasındaki 4. maç, Pazar günü oynanacak.


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