Smart: "NBA'in en iyi savunma oyuncusu, benim"

Boston Celtics guardı Marcus Smart, playoffların ilk turunda Philadelphia 76ers karşısında dün gece 3-0 öne geçtikten sonra, NBA'de kendisini "en iyi savunma oyuncusu" olarak nitelendirdi.



Smart'ın dün geceki iyi performansı, Celtics'in 76ers karşısında 3-0 öne geçmesine yardımcı olmuştu:



"Bu benim işim. Yaptığım şey bu. Bu ligdeki en iyi savunma oyuncusu olduğumu ve takım arkadaşlarımın da bunu bildiklerini biliyorum. "



Smart, dün gece 39 dakika süre alarak 14 sayı, 8 ribaund ve 3 asist kaydetmişti.



Celtics ve Sixers arasındaki 4. maç, Pazar günü oynanacak.



