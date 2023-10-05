Smart: "Memphis'e geçiş sürecim harikaydı"

Memphis Grizzlies'in yeni oyuncusu Marcus Smart, Grizzlies'e geçiş sürecinin "harika" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Smart: 'Memphis'e geçiş sürecim harikaydı'
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05 Ekim 2023 11:33
Son güncelleme 05 Ekim 2023 11:55
Memphis Grizzlies'in yeni oyuncusu Marcus Smart, Grizzlies'e geçiş sürecinin "harika" olduğunu söyledi.

Memphis'e iyice yerleştiğini ifade eden Smart, yeni ekibinde şimdiden liderlik pozisyonunu benimsediğini belirtti:

"Geçiş sürecim harikaydı. Size daha önce de söyledikleri gibi, bu adamlarla savunma hakkında konuştuğumda, başarıya oldukça aç bir grup olduğunu anında fark ettim. Kazanmak ve daha iyi olmak istiyorlar. Bana sorular soruyorlar; gülüyoruz, şakalaşıyoruz fakat heyecanlıyız."

Takımın ana süperstarı Ja Morant'in 25 maçlık uzaklaştırma cezası sebebiyle, Smart'ın Memphis'te önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Bu liderlik sorumluluklarını üstlenmeye hazır olduğunu doğrulayan Smart, kariyeri boyunca kendisini tanımlayan niteliklerle iş yapacağı konusundaki kararlılığını da şu şekilde vurguladı:

"Kendim olmaya devam edeceğim. Hiçbir zaman kolpa olmadım ve beni tanıyan herkes bunu bilir. Bu sayede herkesin samimi yönünü ortaya çıkaracağım ve aramızdaki dengeyi bulacağız."

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