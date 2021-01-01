Smart: "Kafamda 90 milyon $ vardı, ama 77'ye razı oldum"

Boston Celtics guardı Marcus Smart'ın serbest oyuncu döneminde 90 milyon doları kovalama amacıyla, Celtics'ten gelen 77 milyon dolar civarı teklifi neredeyse reddettiği ortaya çıktı.



The Athletic'den Jay King ile yakın tarihli bir röportajda Smart, aklındaki miktarın "en az 90 milyon dolar" olduğunu açıkladı.



Smart, Ağustos ayında dört yıllığı 77 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamadan önce, önümüzdeki yaz serbest oyuncu dönemini test etmek için bu teklifi geri çevirmeyi kesinlikle düşündüğünü söyledi.



Bu miktar, Celtics'in o sırada müzakerelerde sunabileceği maksimum miktar olsa da, Smart, Boston'dan veya başka bir takımdan daha fazla para istemek için gelecek yaza kadar bekleyebilirdi:



"Kafamda en az 90 milyon dolar vardı. Hak ettiğim parayı kazanmam gerektiğini düşünüyordum. Benim pozisyonumda oynayıp domine ettiğim diğerleri, parasını kazanıyordu. Ve bu adamlardan çok daha fazlasını ortaya koyduğumu da biliyordum. Üstelik daha da iyi bir takımdaydım.



Aslında doğrudan serbest oyuncu dönemine gitmeye istekliydim. Lakin çevremdekilerle ve ailemle konuşup bu durumun artıları ve eksilerini tarttığımda, neleri feda etmeye veya kazanmaya istekli olduğumu da değerlendirmiş olduk.



Yani bu bir iş kararıydı. Özellikle KOVID yüzünden olup bitenleri düşününce, hiçbir şey garanti değildi. Yalnızca bu işi hallederken, daha fazla para kazanma imkanımı yoklamıştım."



