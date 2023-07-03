Memphis Grizzlies'in yeni oyuncusu Marcus Smart, eski takımı Boston Celtics'te herhangi biriyle 'arasının bozuk' olduğuna dair dedikoduları yalanladı.



Celtics'te dokuz sene geçirdikten sonra Kristaps Porzingis takasıyla Grizzlies'e gönderilen Smart, ne organizasyona ne de oyunculara karşı herhangi bir kırgınlık beslemediğini söyledi.



29 yaşındaki oyuncu, Boston Globe'dan Gary Washburn'e konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Bu takımı ve bu organizasyonu çok seviyorum; dokuz yıl boyunca herkesin bana gösterdiği destek harikaydı. Burayı kesinlikle özleyeceğim ama Grizzlies ile yeni hayatıma başlamak için de oldukça heyecanlıyım."



Smart, eski takım arkadaşları Jayson Tatum ve Jaylen Brown ile aralarının iyi olmadığına dair tüm söylentileri ise şu şekilde yalanladı:



"Jayson ve Jaylen'la ölene kadar kardeş kalacağız. Annem vefat ettiğinde, Jaylen Dallas'taki cenazeye gelen kişilerden biriydi. JB ile aramızın bozuk olduğuna dair tüm söylentileri bitirmek istiyorum. Celtics'te kimseyle sorunum yok."



Smart ayrıca, takastan yalnızca bir hafta önce Celtics tarafından kendisine güvende olduğunun ve takas edilmeyeceğinin söylendiğini de açıklamıştı.





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