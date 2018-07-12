Smart için takımlardan "sign-and-trade" teklifleri

(*imza-ve-takas: serbest olan bir oyuncunun kendi takımıyla anlaşma imzalayıp akabinde başka takıma takas olması.)



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Boston Celtics'in, Marcus Smart için Memphis Grizzlies ve Brooklyn Nets'ten "imza-ve-takas*" teklifleri aldığı söylendi.Smart, Nets'le önceden görüşmüştü.Celtics, Smart ile hiç iletişime girmemişti. Smart'a yakın biri, kendisinin "tepkisiz" olduğunu, çünkü "ön ofisin kendisine gösterdiği saygının azlığından ötürü hakarete uğramış gibi hissettiğini" söylemişti.Takımların maaş boşluğunun şu sıralar azalmaya başladığı dönemde Smart, serbest oyuncu pazarında daha limitli durumda ve Celtics'in de makul sayılabilecek herhangi bir kontrat teklifini karşılaması bekleniyor.