Smart, halinden memnun: "Boston beni seviyor"

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Boston Celtics guardı Marcus Smart, dört yıllığı 52 milyon dolarlık bir anlaşma ile Boston'a dönmekten dolayı heyecan duyuyor.Smart, bu yaz başında hayal kırıklığına uğramasına rağmen, her şeyin sonradan yolunda gittiğini açıkladı.24 yaşındaki Smart, Celtics'in 6.05 milyon dolarlık kontrat teklifini imzalamayı ve sonraki yılın Temmuz ayında sınırsız bir serbest oyuncu olmayı çok düşündüğünü de ekledi.Smart, şu açıklamaları yaptı: