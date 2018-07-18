Smart, halinden memnun: "Boston beni seviyor"

Boston Celtics guardı Marcus Smart, dört yıllığı 52 milyon dolarlık bir anlaşma ile Boston'a dönmekten dolayı heyecan duyuyor.
Smart, bu yaz başında hayal kırıklığına uğramasına rağmen, her şeyin sonradan yolunda gittiğini açıkladı.
24 yaşındaki Smart, Celtics'in 6.05 milyon dolarlık kontrat teklifini imzalamayı ve sonraki yılın Temmuz ayında sınırsız bir serbest oyuncu olmayı çok düşündüğünü de ekledi.
Smart, şu açıklamaları yaptı: "Tüm seçeneklerim açıktı. İçten içe karar değiştirip durdum. Bir çok insanın sahip olmak istediği bir problem. Kesinlikle kontrat teklifini kabul etmeyi düşünmüştüm." "Zor olacağını biliyordum. Kendimi eğittim. Bu senenin zor olacağını biliyordum, Ama aynı zamanda, işimi halledebileceğimi de biliyordum. Bir takımda olacağımı biliyordum ve bunun Boston olmasına sevindim. Boston benim ikinci bir evim gibi." "Bu bir iş. Bazı şeylerde çok yüksekte ya da çok alçakta olamazsın. Ben şahsen, deneyimin tadını çıkardım. Sinir bozucu olsa da, bu dünyadaki pek çok insan bu fırsata sahip değil. Boston beni seviyor. Ben de Boston'ı seviyorum. Buradayım. Hallettik." "Boston beni seviyor. Ben Boston'uıseviyorum. Boston burada olmamı istiyor. Ben de burada olmak istedim. Burdayım."