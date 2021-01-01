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Smart: "Grant Hill, LeBron'dan önceki LeBron'du!"

Boston Celtics guardı Marcus Smart, Hall of Fame oyuncu Grant Hill'e saygı duruşunda bulunarak, kendisini 'LeBron'dan önceki LeBron' olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics guardı Marcus Smart, Hall of Fame oyuncu Grant Hill'e saygı duruşunda bulunarak, kendisini 'LeBron'dan önceki LeBron' olarak nitelendirdi.

Smart, 'UNINTERRUPTED' ile yaptığı röportajda, Granti Los Angeles Lakers süperstarı James ile şu şekilde kıyasladı:

"Kendisi LeBron'dan önceki LeBron'du. 2.03 boyunda dinamik bir adamdı ve her şeyi yapabiliyordu: pas, şut, top çalma, savunma, blok… Lakin basketbol asla tüm hikayeyi anlatmıyor.

Yanlış anlamayın, saf yeteneği gerçekten olağanüstüydü. Ama yüreği, oyunundan bile büyüktü. Ve bununla birlikte Hill yıllardır bir adım öne çıkarak, toplum için de büyük işler yapıyor."

NBA'de 18 sezon oynayan Hill, maç başına 16.7 sayı, 6 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları tutturmuştu ve şu anda Atlanta Hawks'ın ortak sahibi ve yöneticisi konumunda (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı).


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