Smart: "Bu üç günlük boşluk, bizim için bir lütuf!"

Boston Celtics guardı Marcus Smart, Doğu Konferansı Finallerinin 3. ve 4. maçları arasında üç tam günlük izinli olmalarının sağladığı sürenin ekibine sağladığı fırsatı, bir lütuf olarak nitelendirdi.



Smart, muhabirlere, "Bizim için bu, şu anda bir lütuf. Gordon Hayward'ı da geri aldık" şeklinde konuştu.



Ayak bileği burkulması nedeniyle konferans finallerinin 3. maçında bir aydan fazla bir süre içinde ilk kez yer alan Hayward, geri dönüşünde benchten gelerek 30 dakika oynamış ve altı sayı, beş ribaund, dört asist ve üç top çalma ile katkıda bulunmuştu. Hayward, Boston'ın 17 Ağustos'ta Philadelphia 76ers'a karşı playoff ilk maçından beri oynamamıştı.



Smart, Hayward ve Kemba Walker gibi kilit oyuncuların tamamen sağlıklı olmalarını sağlamasının yanı sıra, uzun süreli bu boşluğun, aç bir Celtics takımı için motivasyon sağlayacağına inanıyor:



"2-1 geride olduğumuzu bilerek burada ne kadar uzun süre oturmak zorunda kalırsak, bu durum sahaya çıkıp 4. maçı kazanmamız gerektiğini bildiğimiz gerçeği için daha fazla motivasyon oluşturur."



"AİLELER İÇİNDE BÖYLE ŞEYLER OLUR"



Smart, geçtiğimiz hafta Miami Heat'e karşı serinin 2. maçında mağlup olmalarının ardından, Boston'ın soyunma odası tartışmasından bu yana ilk kez konuşuyordu. Smart, bu olayı Celtics'in gelişmesine yardımcı olan bir şey olarak nitelendirdi:



"Biz bir aileyiz. Aileler kavga eder. .. böyle şeyler olur, özellikle de bizimki gibi uzun süredir birlikte olan bir ailede."



Celtics ile Heat arasındaki 4. maç Çarşamba gecesi TSİ 03.30'da oynanacak.



