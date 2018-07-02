Smart, Boston'dan ses gelmediği için "incinmiş durumda"

Marcus Smart'ın, serbest oyuncu döneminde Boston Celtics'ten herhangi bir ses çıkmamasından ötürü "hayal kırıklığına uğradığı" iddiası ortaya atıldı.
Bir kaynağın iddiasına göre, Smart "Celtics'i çok seviyor, fakat kendisine ulaşılmamasından ötürü incinmiş durumda" ve "Kendisiyle ilgilendiklerini göstermek için üç ya da dört yıllık bir anlaşma teklifi olabilirdi. Lakin sadece niteleyici teklif geldi ve serbest oyuncu döneminde hiç karşılıklı konuşma olmadı. Bu konuda hayal kırıklığına uğradı."
Smart, geçtiğimiz sezon 10.2 sayı, 4.8 asist ve 3.5 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.