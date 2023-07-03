Memphis Grizzlies'in yeni oyuncusu Marcus Smart, Boston Celtics'in kendisine "güvende" olduğunu bildirmesi nedeniyle takası konusunda şoka uğradığını açıkladı.



Yaz döneminin en büyük takaslarından biri, Kristaps Porzingis'in Celtics'e gidişinin karşılığında Smart'ın Memphis'e gönderilmesi olmuştu.



Kısa süre önce Smart, Celtics'in kendisine "adının geçtiği herhangi bir takas görüşmesi olmadığını" söylemesi sonrası gönderilmesinin, kendisini şoke ettiğini söyledi:



"Ertesi gün eşyalarımı almak için salona gittiğimde, Brad (Stevens) ve Joe (Mazzulla) ile konuşmuştum. Bu şekilde öğrenmek kesinlikle şoka uğratmıştı, özellikle de önceki hafta bana adımın geçtiği herhangi bir takas görüşmesi yapılmadığının söylenmesinden sonra.



Bunun bir iş olduğunu anlıyorum, her zaman da bu şekilde bakmışımdır. İnsanlara her zaman, kişisel duygularla işi karıştırmamaları gerektiğini söyleyen ben olmuşumdur. Lakin burada benim için önemli olan nokta, nezaket konusuydu."



Geçtiğimiz sezon Smart, Celtics için 11.5 sayı, 3.1 ribaund ve 6.3 asist ortalamaları yakalamıştı.





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