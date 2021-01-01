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Smaç Yarışması'na hangi oyuncular katılmayı reddetti?

Dört oyuncunun 2021 NBA All-Star Smaç Yarışması'na katılmayı reddettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dört oyuncunun 2021 NBA All-Star Smaç Yarışması'na katılmayı reddettiği bildirildi.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre New Orleans Pelicans All-Star'ı Zion Williamson, Minnesota Timberwolves çaylağı Anthony Edwards, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown ve Charlotte Hornets forveti Miles Bridge, Smaç Yarışması'na katılmayı reddeden oyunculardı.

Etkinliğe katılacak oyuncular ise New York Knicks çaylağı oyuncusu Obi Toppin, Portland Trail Blazers guardı Anfernee Simons ve Indiana Pacers çaylağı Cassius Stanley olacak.


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