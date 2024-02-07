NBA 2024 All-Star Hafta Sonu Smaç Yarışması katılımcıları belli oldu.



The Athletic'den Shams Charania, NBA Smaç Yarışması'nın kadrosunu açıkladı.



Katılımcılar arasında G League takımı Osceola Magic'te forma giyen son şampiyon Mac McClung, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown ve iki çaylak, Miami Heat'ten Jaime Jaquez Jr. ile New York Knicks'ten Jacob Toppin yer alacak.



3 Sayı Yarışması, Yetenek Yarışması ve Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ile WNBA yıldızı Sabrina Ionescu arasında yapılacak özel 3 Sayı Yarışmasını içeren All-Star Cumartesi Gecesi etkinlikleri, 17 Şubat'ta düzenlenecek.



