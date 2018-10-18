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Slovenya'da Kavcic dönemi sona erdi

Slovenya Futbol Federasyonu, milli takımı çalıştıran teknik direktör Tomaz Kavcic'in görevine son verildiğini duyurdu.

Kaynak: AA
Slovenya'da Kavcic dönemi sona erdi
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18 Ekim 2018 12:16
Slovenya A Milli Futbol Takımı'nda alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Tomaz Kavcic'in görevine son verildi.

Slovenya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, UEFA Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 64 yaşındaki Kavcic'in görevine son verildiği ve kısa süre içinde yeni bir teknik adamla anlaşmaya varılacağı belirtildi.

Milli takımı geçen aralık ayında çalıştırmaya başlayan Sloven teknik adam, takımının Norveç, Bulgaristan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile aynı grupta yer aldığı UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maç sonunda sadece 1 puan alabildi.

Organizasyonda C Ligi 3. Grup'ta yer alan Slovenya, 16 Kasım'da Norveç ve 19 Kasım'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

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