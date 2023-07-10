Slovenya'nın genç milli takımı şampiyon oldu

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa'yı 63-61 mağlup eden Slovenya, organizasyonu şampiyon tamamladı.



Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan turnuvanın finalinde Slovenya ile Fransa karşılaştı.



Maça iyi başlayan ve ilk periyodu 23-14 üstün tamamlayan Slovenya, soyunma odasına 35-34 önde gitti.



Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun ortalarına doğru Fransa beraberliği yakalasa da (45-45) rakibi Slovenya, üçüncü periyodu 50-49 önde tamamladı.



Çekişmeli geçen dördüncü periyodun son dakikalarında üstünlüğü tekrar eline alan Slovenya, müsabakadan 63-61 galip ayrıldı ve şampiyonada birinciliğe ulaştı.



Öte yandan, günün diğer karşılaşmasında Sırbistan'ı 80-52 mağlup eden İspanya, şampiyonada 3. oldu.



